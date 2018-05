Neuweiler Schüsse am Rande des OHC-Festes

Neuweiler-Oberkollwangen. Am Rande des OHC-Festes am Sonntag, 13. Mai, auf dem Sportplatz in Oberkollwangen hielt sich laut Polizei gegen ­ 5 Uhr eine Personengruppe um einen roten VW Golf aus Freudenstadt auf. Der Fahrer des Golfs stieg laut einem Zeugen aus seinem Fahrzeug und gab drei bis fünf Schüsse aus einer Waffe ab. Um was für eine Waffe es sich handelte, konnte Jürgen Obin vom zuständigen Polizeirevier Calw auf Anfrage nicht mitteilen: "Man weiß noch nicht viel über die Hintergründe, deshalb suchen wir nach Zeugen." Laut Matthias Kugele, Vorsitzender des OHC, war das Fest zum Zeitpunkt der Schüsse bereits vorbei. Weiteres wolle der Verein aber erst nach Abschluss der Ermittlungen äußern. Gegen den mittlerweile bekannten mutmaßlichen Schützen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Calw unter Telefon 07051/16 12 50 zu wenden.