Neuweiler Schon im 19. Jahrhundert wurde gefackelt

Der 1908 geborene, bis zur Gemeindereform 1975 im Zwerenberger Rathaus wirkende, ehemalige Bürgermeister Hansjörg Seeger allerdings wusste einmal zu berichten, dass schon sein Großvater wie selbstverständlich vom Silvesterfackeln gesprochen hat. Vielleicht handelt es sich ja auch um einen Ableger des Weihnachtsfackelns in Altensteig. Heißt es doch in der Nagolder Oberamtsbeschreibung schon 1862: "Von Volksspielen und Volksfesten ist anzuführen, daß in Altensteig am Christabend die Schuljugend mit brennenden Fackeln den der Stadt gegenüber gelegenen Bergabhang hinanzieht bis zu dem Schloßberg, was von der Stadt aus gesehen einen schönen Anblick gewährt."

Aufzeichnungen belegen, dass in den 1920er-Jahren in Zwerenberg die Schüler der "Sonntags- und Fortbildungsschule" am Silvesterabend nach dem Gottesdienst auf diese Art ums Dorf zogen. "Nach dem Umzug werden die Fackeln auf dem Kirchplatz zusammengeworfen", ist festgehalten. Früher traf sich im Kreis um das Feuer die Dorfgemeinschaft zu einem "Schwätz". Heute kommen Einwohner aus ganz Neuweiler und Teilnehmer von weit darüber hinaus.

Ehemalige Zwerenberger sind oft selbst dann dabei, wenn sie inzwischen weit entfernt Aufgabe und Bleibe haben. Einer davon ist der "Erfinder" der Zwerenberger Kirchenkonzerte und Friedberger Kantor Ulrich Seeger. Wie jedes Jahr gehörte er auch diesmal zu den Fackelgängern mit einer der langen, schweren und selbst gebastelten Kienspanfackeln. Diese landete, wie alle nicht abgebrannten Reste, nach der Rückkehr vom Gang um die Ortschaft über Wege und Wiesen im großen Holzstoß, der so nach kurzer Zeit hell und heiß loderte.

Im Schein des Feuers wärmen sich die Teilnehmer auf

Bei einem Becher Glühwein oder Teepunsch, einer frischen Waffel oder roten Wurst ließ sich im – aufgrund der sich steigernden Hitze – größer werdenden Kreis und Schein des Fackelfeuers so manches alte Erlebnis auffrischen.