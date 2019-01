Neuweiler Piotr Makowski erhält Landes-Rettungsmedaille

Neuweiler. Im Rahmen des Neujahrsempfangs in der Waldschulhalle in Neuweiler rief Bürgermeister Martin Buchwald Piotr Makowski und den Landtagsabgeordneten Thomas Blenke auf die Bühne. "Sie haben zum Wohl ihrer Mitmenschen etwas Einzigartiges geleistet, darauf können Sie und wir zurecht stolz sein", sagte Buchwald über die Tat von Makowski, der als Erstretter einen 25-Jährigen aus seinem Auto geborgen hatte. Dessen Fahrzeug war von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach zum Liegen gekommen und hatte dann Feuer gefangen. Makowski hatte den hilflos in seinem Fahrzeug steckenden Mann unter Einsatz seines Lebens in Sicherheit gebracht.