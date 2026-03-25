Neuweiler Ortsmitte: Für das Sanierungsgebiet fließen Millionen

Die Finanzhilfen für die Kommune wurden bereits aufgestockt und werden laut den Prognosen der Projektleiterin weiter steigen.
Manche Kommunen haben Mühe, in ihren Sanierungsgebieten ausreichend viele Projekte umzusetzen, damit die bewilligten Fördermittel voll ausgeschöpft werden können. Nicht so in Neuweiler. Wie Nicole Ullrich, Projektleiterin Stadtentwicklung von der Stadtentwicklung GmbH (Steg), bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neuweiler ausführte, fließen die Mittel in dem seit Februar 2020 bestehenden Sanierungsgebiet Ortsmitte so gut ab, dass die gewährten Finanzhilfen für Maßnahmen wiederholt erhöht wurden – und wohl auch weiter erhöht werden. „Wir kommen mit vielen kleinen Schritten voran“, so Ullrich.