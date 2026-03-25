Neuweiler Ortsmitte: Für das Sanierungsgebiet fließen Millionen

Die Finanzhilfen für die Kommune wurden bereits aufgestockt und werden laut den Prognosen der Projektleiterin weiter steigen.

Manche Kommunen haben Mühe, in ihren Sanierungsgebieten ausreichend viele Projekte umzusetzen, damit die bewilligten Fördermittel voll ausgeschöpft werden können. Nicht so in Neuweiler. Wie Nicole Ullrich, Projektleiterin Stadtentwicklung von der Stadtentwicklung GmbH (Steg), bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neuweiler ausführte, fließen die Mittel in dem seit Februar 2020 bestehenden Sanierungsgebiet Ortsmitte so gut ab, dass die gewährten Finanzhilfen für Maßnahmen wiederholt erhöht wurden – und wohl auch weiter erhöht werden. „Wir kommen mit vielen kleinen Schritten voran“, so Ullrich.

Projektleiterin macht Mut Sie machte Bürgermeister Martin Buchwald und den Mitgliedern des Gemeinderats Mut, weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet anzugehen. Denn das Land stocke in Kommunen, in denen etwas passiere, bei entsprechenden Anträgen durchaus auf. In Sanierungsgebieten sei es nicht förderlich, wenn Mittel nicht abgerufen werden. Vielmehr ließen weder das Regierungspräsidium noch das Ministerium die Kommunen im Stich. „Das zuständige Ministerium will vor allem eins, dass die Sanierungsziele kontinuierlich umgesetzt und die Mittel abgerufen werden“, versicherte Ullrich.

Lag die vom Land gewährte Finanzhilfe anfangs bei 1,7 Millionen Euro, so sei man aktuell bei 2,8 Millionen Euro angelangt. Insgesamt sind im Sanierungsgebiet laut Ullrich bereits mehr als sechs Millionen Euro investiert worden.

Für das Sanierungsgebiet mit einer Gebietsgröße von rund neun Hektar Fläche liege der bewilligte Förderrahmen bei insgesamt 4,666 Millionen Euro, die Finanzhilfe belaufe sich auf 2,8 Millionen Euro, von denen bislang 1,358 Millionen Euro abgerufen worden seien. Der Bewilligungszeitraum ende offiziell im April 2028, könne bei Bedarf aber verlängert werden.

Mit dem Landessanierungsprogramm solle Neuweiler seine kommunale Identität profilieren, die Struktur an den demografischen Wandel anpassen und die Ortsmitte mit dem Rathaus im Zentrum gestärkt werden. Die Grundversorgung der Kommune solle verbessert, der Wohnbestand in Teilen erneuert und Leerstandsflächen sowie untergenutzte Nebengebäude aktiviert werden.

So weit sind die Arbeiten

Bei zwei bereits gestarteten privaten Maßnahmen gehe es um Modernisierung, ebenso bei der geplanten Rathaussanierung, die mit VGV (Vergabeverordnung)-Verfahren inzwischen auf den Weg gebracht sei. Das Gebäude am Wildbader Weg 10, das ursprünglich hätte saniert werden sollen, sei inzwischen abgerissen. Dort werde ein Neubau realisiert. In Planung seien aktuell zudem vier Abbruchmaßnahmen. In der Folge soll es dann teilweise zu Neubebauungen kommen, vier weitere Sanierungsmaßnahmen und zwei Erschließungsmaßnahmen seien ebenfalls in der Planungsphase.

Bislang 433 000 Euro für private Projekte

Für private Maßnahmen seien aus der Städtebauförderung bislang mehr als 433 000 Euro ausbezahlt worden, weitere rund 21200 Euro seien bereits vertraglich für private Maßnahmen gebunden. Der Finanzhilfeanteil für private Maßnahmen liege aktuell bei 19,2 Prozent, der für kommunale Maßnahmen bei 80,8 Prozent. Durch Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) habe zudem der Einbau des Kindergartens bei der Waldschule besonders gefördert werden können, so dass ein Großteil der Baukosten vom Land getragen worden sei.

In den nächsten Jahren rechnet Nicole Ullrich mit Investitionen von jeweils zwischen ein und zwei Millionen Euro. 60 Prozent der Ausgaben, die die Kommune tätige, bekomme sie zurück, am Ende seien dies rund 3,8 Millionen Euro. „Je mehr Maßnahmen laufen, desto kontinuierlicher fließt auch das Geld.“ Mit den gesamten beantragten und bewilligten Fördermitteln sieht es laut Ullrich für Neuweiler bislang gut aus, für den im kommenden Jahr zusätzlichen Bedarf von rund 650 000 Euro werde man im Herbst erneut einen Aufstockungsantrag stellen – „es ist daher auch mit weiteren Finanzhilfen zu rechnen“, prognostizierte Ullrich. Und sie ist überzeugt davon, „dass wir am Ende einen schönen Erfolg sehen werden“.