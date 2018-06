Neuweiler Organisationsteam feilt an letzten Details

Alte Traktoren und Schlepper

Gespannt dürfen die Besucher schon auf das begleitende Hofambiente sein, das unter anderem eine Stroh-Hüpfburg für Kinder oder ein kleiner Streichelzoo mit Schafen ausmachen werden. Zudem lassen diverse landwirtschaftliche Geräte und ein alter Traktor die Herzen von Bauernhoffreunden und Schlepper-Fans höher schlagen.

"Zwischen dem Frühstück und Mittagessen sind Besuche auf den beteiligten Höfen geplant", erklärten Schumacher und Lörcher das Konzept. Dabei kommen auch Kutschen zum Einsatz während zwei Höfe auch fußläufig erreichbar sind. "Bei den Hofführungen werden ganz nebenbei Lösungen für das Kinder-Quiz zu erfahren sein", verwies die SV-Vorsitzende auf ein Gewinnspiel für den Nachwuchs.

Ausgerichtet wird der Dorfbrunch am 5. August ab 9.30 Uhr für maximal 100 Personen. Für Erwachsene fällt ein Beitrag in Höhe von 20 Euro an, während für Kinder pro Lebensjahr ein Euro gezahlt werden muss. Anmeldungen und Reservierungen sind bei Hannelore Lörcher unter Telefon 07055/17 55 oder per E-Mail an Loercher-h@gmx.de möglich.