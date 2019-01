Neuweiler Neuweilers Ruhestands-Blauröcke besichtigen Staatsklenge in Nagold

Seit 1934 ist die Vermehrung von Waldpflanzen gesetzlich geregelt. Nur bestimmte Bestände dürfen dazu genutzt werden. Je nach Baumart, Aufwand bei der Gewinnung und Ergiebigkeit liegt der Kilopreis für den Samen zwischen zehn und 1000 Euro. Wenn die Nadelholz-Zapfen gefallen sind, findet sich in diesen kein Samen mehr. Deshalb müssen Zapfenpflücker diese zur richtigen Zeit aus den Wipfeln holen. Als freischaffende Kletterkünstler hangeln sie sich oft ohne Bodenberührung von Baum zu Baum. Die früher eingesetzten Steigeisen ersetzt heute die der Bergsteigertechnik entsprungene Arbeit mit dem Seil.

Eintrag in das Besucherbuch

Von einem besonderen Waldprodukt gab es am Schluss der Führung ein "Versucherle" für jeden Besucher. "Spezialität aus heimischen Wäldern" steht auf dem Etikett der Flasche, darunter: "Wildkirsch-Brand". Dankesworte fand Obmann Helmut Wurster sowohl beim Eintrag ins Besucherbuch als auch am Ende an Ebinger gerichtet. Genug Gesprächsstoff gab es bei der Schlusseinkehr im "Hirsch" in Ebershardt.