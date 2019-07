Neuweiler Müllhalde im Agenbacher Wald

Es muss ein Lastwagen, stattlicher Transporter oder zumindest ein Fahrzeug mit großem Anhänger gewesen sein, mit dem wenige Meter oberhalb des Parkplatzes neben der B 294 gegenüber der Zufahrt zur Forellenzucht Kleinenztal eine volle Ladung Müll in den Agenbacher Wald gekippt wurde. Dies geschah am Dienstag mitten am Tag. Iris Vollmer, Jägerin und Naturfreundin, kam am Morgen an der Stelle vorbei – da sprießte dort noch die reine Natur.

Am gleichen Tag abends erschrak sie. Jetzt nahm eine regelrechte Müllhalde eine beträchtliche Fläche bei der Weggabelung ein. Sie informierte Dieter Holzhauer, den zuständigen Forstrevierleiter. Der Forstmann hat das Umweltamt beim Landratsamt Calw verständigt und mit der Polizei Kontakt aufgenommen. Holzhauer – den der Schwarzwälder Bote am Tatort traf – hofft, dass die Ordnungshüter und die zuständige Behörde den oder die tolldreisten, am helllichten Tag ihre Abfälle im Wald abladenden Täter ermitteln und zur Rechenschaft ziehen können.

Täter erwartet Strafe