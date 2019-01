Neuweiler Mit sportlich Erreichtem sind alle zufrieden

Gegenüber Bürgermeister Martin Buchwald zeigte er Unverständnis, dass der Verein für die Nutzung der Duschen in der Waldschulhalle nach dem Hallentraining etwas bezahlen muss. In Richtung der Stadt Neubulach brachte er seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass von dort eine jährliche Zuwendung, wie sie von der Gemeinde Neuweiler gewährt wird, nur in einem bescheidenen Rahmen fließt, obwohl der Verein auch aus Mitgliedern und vor allem auch aus Jugendlichen des Stadtteils Martinsmoos besteht.

Buchwald machte deutlich, dass die Gemeinde Neuweiler für die Infrastruktur viel leisten muss. Die Vereine füllen diese durch ihre Arbeiten und Veranstaltungen aus. Die Veranstaltungen des SVB/M zeigen, dass die Gemeinde auf den Verein bauen könne.

Schriftführer Wolfgang Dürr berichtete, dass der SVB/M momentan 319 Mitglieder hat und sich darunter 60 weibliche Vereinsangehörige befinden. Gegenüber dem vergangenen Jahr ist damit ein Rückgang der Mitgliederzahl um neun Personen zu verzeichnen.

Kein Trainingslager

Jugendleiter Stefan Funk berichtete, dass der SVB/M mit den Nachbarvereinen FC Neuweiler, SV Oberkollwangen und SC Neubulach die Spielgemeinschaft "Oberes Teinachtal" bilden, die bei den Altersklassen von den C- bis zu den A-Junioren zum Tragen kommt.

Bei den Altersklassen von den F-Junioren bis zu den D-Junioren kooperiert man unter demselben Namen mit dem FC Neuweiler und dem SV Oberkollwangen zusammen. Zum Schluss brachte er den Wunsch zum Ausdruck, dass sich der eine oder andere bei der Betreuung der Juniorenmannschaften mit einbringt. Interessierte können sich gerne jederzeit bei ihm oder einem Mitglied der Vereinsführung melden, sagte der Jugendleiter.

Mit dem dritten Tabellenplatz in der Saison 2017/2018 zeigte sich Trainer Sergej Golubkow sehr zufrieden und freute sich, dass der SVB/M mit Niklas Roller den Torschützenkönig der Liga stellte (24 Tore).

Zur laufenden Saison kam ein aus seiner Sicht gewünschtes Trainingslager nicht zustande, weil bei den Spielern dafür kein Interesse bestand. Mit dem derzeitigen dritten Tabellenplatz zeigte er sich zufrieden. Ein Traum wäre es für ihn, den zweiten Tabellenplatz zu erreichen, was die Mannschaft selber noch in der Hand habe.

Auch bei dieser Hauptversammlung nahm der stellvertretende Vorsitzende, Ralf Dürr, wieder zahlreiche Ehrungen vor.

Für 15 Jahre Spielzeit erhielten Dominik Fenchel, Jan Hammann, Philipp Hammann und Rafael Kübler eine Urkunde des Vereins.

Den Vereinsteller erhielten aus den Händen des Vorsitzenden für 20 Jahre Spielzeit Ralf Dürr, Timo Dürr, Tobias Waidelich und Hermann Anselm, die auch vom Württembergischen Fußballverband (WFV) mit der Spieler-Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet wurden.

Bernd Gugel und Frank Kalmbach schnüren seit 25 Jahren die Fußballschuhe für den SVB. Sie erhielten ein Duschtuch mit gesticktem Vereinswappen sowie vom WFV die Spieler-Ehrennadel in Silber.

Den Spielerehrungen folgten die Ehrungen von Vereinsmitgliedern für langjährige Mitgliedschaft:

Matthias Feuerbacher, Frank Kalmbach, Martin Kübler, Hans Roller und Patrick Veyhl gehören seit 25 Jahren dem Verein an.

Udo Hennefarth und Martin Klink wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Ein halbes Jahrhundert halten Klaus Großmann, Fritz Haisch und Bernhard Schnaible dem Verein schon die Treue.

Schon 15 Jahre nimmt Stefan Funk das Amt des Jugendleiters beim SVB/M wahr und ist gleichzeitig auch Jugendbetreuer. Für dieses besondere Engagement erhielt er vom Verein ein kleines Geschenk. Vom WFV wurde ihm dafür die Jugendleiter-Ehrennadel in Silber verliehen.