Neuweiler Medikament Penicillin läutet das Ende ein

Vor dem Haus Bühler als ehemaliges Kurheim "Villa Bergfrieden" stand der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsverein Gemeinde Schömberg, Dieter Wiedenmann, den Gästen für eine Führung zur Verfügung. Zunächst berichtete er, dass dieses heutige Domizil für Kunst und Geschichte eine Galerie, ein Kurmuseum und ein Heimatmuseum beherbergt. Die Galerie, die regelmäßig mit Wechselausstellungen bestückt wird, war aktuell im Umbruch, sodass eine Besichtigung nicht möglich war. So bildete das Kurmuseum den Schwerpunkt der Besichtigung. Hier erfuhren die Teilnehmer, dass sich der Erfurter Kaufmann Hugo Römpler wegen eines Lungenleidens im Jahre 1884 einige Monate in Schömberg einquartiert hatte. Mit seinem Aufenthalt in Schömberg verspürte er eine dauerhafte Abhilfe. Damit hat er die besondere Heilwirkung des Schömberger Klimas entdeckt, was später auch wissenschaftlich nachgewiesen wurde. So verlegte er seinen Wohnsitz und entwickelte im Jahr 1890 aus dem Gasthaus Zum Hirsch ein Luftkurhaus, welches im Jahre 1903 in das Sanatorium Schömberg-S1 mündete. Es war die erste Lungenheilanstalt Württembergs und bildete den Anfang der langen Tradition Schömbergs als Kurort. Nach verschiedenen Erweiterungen hatte das, auch kurz "S1", genannte Sanatorium im Jahr 1902 insgesamt 100 Zimmer. Ein großer Park mit Wildgehege, Teich, prächtigen Pflanzen und Liegehallen rundete die Anlage ab. Bis in die 1960er-Jahre wurde das Sanatorium als solches genutzt.

Nah an Millionengrenze

Der Baubeginn für ein zweites großes Sanatorium für Lungenkranke, der "Neuen Heilanstalt" erfolgte im Jahr 1898 (seit 1949 "Waldsanatorium Dr. Schröder"). Von 1899 bis zu seinem Tod 1942 wirkte hier als Chefarzt Georg Schröder, ein Mediziner mit Weltruf. Das dritte Sanatorium entstand 1901 als "Dr. Herrling’sche Lungenheilanstalt". Eine weitere Einrichtung gegen die Volkskrankheit wurde 1907 auf der Charlottenhöhe eingeweiht. Auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung näherten sich die jährlichen Übernachtungszahlen im Jahre 1962 in Richtung der Millionengrenze.