Neuweiler Letzter Bulle vor 25 Jahren entlassen

Auch als in den 1960er-Jahren die künstliche Besamung durch den Tierarzt Einzug hielt, blieb der natürliche Deckvorgang noch lange erhalten. Es war gesetzliche Aufgabe der Gemeinde, durch Zuchtbullen oder die Mitgestaltung der künstlichen Besamung mit für die Rinderzucht zu sorgen. Rund zehn der kraftvollen Tiere gab es noch 1975, dem Jahr der Gemeindereform, in den Ortschaften Neuweilers. Die weiblichen Tiere wurden zur Deckung entweder einfach durch den Ort zum Bullen geführt oder in späterer Zeit auch auf einem Transportanhänger mit dem Auto dorthin gefahren. Im Deckstand vollzog sich dann das Geschehen auf natürliche Art und Weise. In der Gemeinde Neuweiler wurde diese Aufgabe zuletzt im Ortsteil Zwerenberg eingestellt.

Eine Tradition ging mit der Abschaffung der Bullenhaltung nicht nur für die Waldgemeinde, sondern auch für die Familie Waidelich in Zwerenberg zu Ende. Rund 80 Jahre lang hatte sie auf ihrem Hof in der Lindenstraße bis 1996 in dritter Generation die sogenannte Regiehaltung für die Kommune betrieben. Der 2013 verstorbene Eugen Waidelich betreute den Gemeindebullen im Auftrag der Gemeinde Zwerenberg und nach der Gemeindereform bis 1996 der Gemeinde Neuweiler 35 Jahre lang. Bald nach der vorletzten Jahrhundertwende hatten vor ihm sein Vater und Großvater die Haltung des Zuchttieres übertragen bekommen.