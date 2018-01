Neuweiler Kurt Stoll schließt Viehwaagebücher

Neuweiler. "In Oberkollwangen wurde im November das letzte Schwein gewogen", berichtete Stoll im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Keinen Bedarf gab es in den zurückliegenden Jahren indes für die Viehgemeindewaagen in Neuweiler und Breitenberg. Letztere weist ihren letzten Eintrag im Jahr 2008 aus, nachdem sie zuvor bereits fünf Jahre brach lag.

Einst selbstständiger Zimmerermeister

"Früher gab es sieben Viehwaagen in der Gesamtgemeinde und zwei Bodenwaagen in Neuweiler und Oberkollwangen, auf denen Rüben und Heu im Anhänger gewogen wurden", erzählte Stoll. Der einst selbstständige Zimmerermeister hatte die Aufgabe auf Anfrage von Bürgermeister a. D. Hans Schabert übernommen. Zuvor hatten Friedrich Bihler in Oberkollwangen und Georg Wahl in Breitenberg die Viehwaagen betreut. Die Prüfung als so genannter "Öffentlicher Wäger" erfolgte im Oktober 2006 bei der Eichbehörde in Karlsruhe.