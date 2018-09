Neuweiler Kuchen und Pizzen vom Feinsten

Mit dem vereinseigenen Kleinbus wurden die älteren Herrschaften von der "Herbstrose" in das benachbarte Oberkollwangen gefahren, wie immer liebevoll begleitet von den haupt- und ehrenamtlichen Betreuerinnen sowie der Leitung von Hannelore Rack. Georg Rothfuß hatte wie so oft auch an diesem Tag sein Akkordeon dabei und sorgte für die musikalische Umrahmung.

Bald duftet es herrlich

Bald durchströmte der Duft frisch gebackenen Zwiebelkuchens die Umgebung des Backhauses. So bereitete Klaus Hartmann zusammen mit seiner Frau und mehreren Nachbarn 14 Zwiebelkuchen und Pizzen zu, was den Teilnehmern natürlich auch besonders gut schmeckte.