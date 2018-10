Neuweiler Im 150. Jahr nicht wirklich Grund zum Feiern

Im Gemeinderat von Neuweiler wurde 1972 überlegt, ob die Märkte aufgegeben werden sollen. In jener Zeit kamen an den Donnerstagvormittagen nur noch acht oder neun Stände zusammen. Aber der Markttag, fast eine Art örtlicher Feiertag, wurde beibehalten und konnte belebt werden.

Nach dem Marktbummel traf man sich ganz früher im "Hirsch", vor 40 Jahren in "Krone", "Lamm" oder im jüngst noch geöffneten "Adler". Auch dies fiel diesmal aus: Die Gaststätte blieb wegen Erkrankung von Wirtin Gerda Stufft geschlossen. Dies bedauerten viele, für die an diesem Tag schwäbische Spezialitäten wie saure Kutteln irgendwie dazugehören.

Die Abhaltung eines Krämer-, Vieh- und Flachsmarktes hat die Gemeinde Neuweiler im Mai 1867 beantragt. Wann dieser bewilligt wurde, ist nicht genau bekannt. In einer Marktanzeige vom 23. Oktober 1868 wird im "Gesellschafter" sowie im "Calwer Wochenblatt" durch die Gemeinde – unterzeichnet mit "Der Gemeinderath" – auf die genehmigten, aber im Verzeichnis noch nicht enthaltenen Märkte hingewiesen und die Bitte an "die Herren Ortsvorsteher" gerichtet, "solches in ihren Gemeinden auf geeignete Weise gefälligst kund zu thun". Den Flachsmarkt gab es dem Zug der Zeit folgend bald nicht mehr. Aber der Viehmarkt verzeichnete bis in die 1970er-Jahre hinein noch vereinzelt den Verkauf von Rindern und Ferkeln.