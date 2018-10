Neuweiler Gründung der Genossenschaft rückt in greifbare Nähe

Auch beim Kaffee im Wildbader Weg oder dem Weinstand der Feuerwehr Neuweiler können in lockerer Atmosphäre Informationen zum Thema Genossenschaftsgründung ausgetauscht werden. 85 Interessensbekundungen an der Genossenschaftsgründung liegen bereits vor, sodass die weitere Umsetzung zur Einrichtung einer Verhinderungspflege "Tapetenwechsel" neben der "Herbstrose" in der Ortsmitte in Neuweiler in greifbare Nähe gerückt ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gründungsversammlung der Genossenschaft soll möglichst noch im laufenden Jahr erfolgen.