Neuweiler Glasfaser wird bis ans Grundstück verlegt

Neuweiler-Oberkollwangen. Erschwerend kommt hinzu, dass selbst der Mobilfunk nur lückenhaft funktioniert. Das soll sich jetzt ändern, denn für etwa eine dreiviertel Million Euro will die Gemeinde Neuweiler Glasfaser bis an jedes Grundstück in Oberkollwangen legen lassen.

Startschuss im Februar

Die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz sollen im Februar beginnen, erklärten die Gemeinde und alle beteiligten Partner bei einer Infoveranstaltung. Im Sommer nächsten Jahres soll dann das Glasfaser verlegt werden, so dass die jeweiligen Hausanschlüsse installiert werden können und das Netz bis Jahresende in Betrieb gehen kann.