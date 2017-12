Neuweiler Für Alterswehr zehn Aktivitäten geplant

Er gibt auch gerne Auskünfte zum Ablauf der ersten Unternehmung des Jahres 2018. Die "Schnogabühne" führt ihre neue Komödie, "Ein Wochenende voller Zärtlichkeiten" auf. Seit Wochen probt das Ensemble, das über 40 Jahre Erfahrung im Mundart-Theater gesammelt hat, das neue Stück, das im Januar und Februar sicher wieder viele Stammgäste anlocken wird.

Römische Geschichte

Im April organisiert Ernst Klink eine Besichtigung der Großbaustelle Stuttgart 21 in der Landeshauptstadt. Ewald Kübler bereitet im Juni eine Führung durch die Zentrale Leitstelle von DRK und Feuerwehr des Kreises Calw vor. Den Besuch des Glashütten-Museums mit Glasbläserei in Baiersbronn-Buhlbach plant Werner Bauschert für Juli. Außerdem steht am 19. September die "Villa Rustica" , eine Stätte umfangreicher römischer Ausgrabungen bei Pforzheim, mit Hans Schabert im Kalender.

Mühle wird besichtigt

Um zwei Veranstaltungen kümmert sich der Obmann persönlich. Im Oktober führt er seine dreißigköpfige Truppe beim Gemeinschaftsausflug mit den Simmersfelder Kameraden auf ein Weinfest oder in einen "Besen". Im November steht die Besichtigung der Getreidemühle in Altensteig-Berneck an.

Den Jahresplan ausgearbeitet haben zusammen mit dem Abteilungschef die Alterswehrkameraden Karl Greule, Ernst Klink, Walter Lörcher, Hans Roller und Werner Bauschert.