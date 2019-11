Neuweiler Firma für Winterdienst springt plötzlich ab

Es bestand also dringender Handlungsbedarf, um die reibungslose Schneeräumung und Bestreuung der Straßen zu gewährleisten. Umgehend wurde also eine "Task-Force" gebildet, um dem akuten Problem Herr zu werden und Ersatz für den abgewanderten Winterdienstler zu finden.

"Das hat uns schon überrascht", bekräftigte Neuweilers Bürgermeister Martin Buchwald auf Anfrage. Der Grund für das plötzliche Abspringen des Unternehmers? Das weiß man auch auf dem Rathaus nicht. "Irgendwas muss dahinter stecken, aber da käme man jetzt ins Reich der Vermutungen", erklärte Buchwald. Klink selber jedenfalls habe im Gespräch keinen Grund angegeben – auch gegenüber dem Schwarzwälder Boten gibt das Unternehmen keine genauere Auskunft.

Mehrarbeit wird aufgeteilt

Zwei der bisher drei am Winterdienst beteiligten Firmen teilen sich nun die Mehrarbeit auf. "Winter- und Streudienst muss ja sichergestellt sein, sonst gibt es ein Verkehrschaos", verdeutlichte Buchwald die Dringlichkeit der Maßnahme. Bei Bekannten von ihm auf der Schwäbischen Alb schneie es nämlich teilweise schon. Auch in anderen Teilen des Schwarzwalds nahm Frau Holle übers Wochenende bereits die Arbeit auf - und wird es sicherlich auch demnächst in Neuweiler schneien lassen.

Bleibt nur noch die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ein Winterdienst so kurzfristig, quasi mit den ersten Schneeflocken, die Schaufel aus der Hand legt und damit die Verwaltung in eine missliche Lage bringen kann? "In den neuen Verträgen ist die Kündigungsfrist so, dass man vor dem Winter für nach den Winter kündigen muss", erklärte der Rathauschef und schob nach: "Das war in diesem Fall eben noch nicht umgestellt."