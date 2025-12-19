Neuweiler Finanzen: Noch mehr Schulden im Jahr 2026

Neuweiler muss für Investitionen erneut fremdes Kapital aufnehmen. Laut Bürgermeister Martin Buchwald ist die Leistungsgrenze der Kommune inzwischen überschritten.
Einstimmig hat der Gemeinderat Neuweiler bei seiner jüngsten Sitzung dem Haushaltsplan für das Jahr 2026 zugestimmt. Diskussionen über die geplanten Einnahmen und Ausgaben gab es keine. Verwaltung und Gemeinderat hatten bereits bei einer Klausursitzung Anfang November die Positionen durchgearbeitet und die Argumente für oder gegen die eine oder andere Ausgabe oder Einsparung ausgetauscht. Die in der Vorberatung beschlossenen Änderungen waren von der Verwaltung in den nun vorgelegten Planentwurf entsprechend eingearbeitet worden.