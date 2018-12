Neuweiler Fetzige Lieder animieren zum Tanzen

Willibald ist (ein-)gebildet, kann lesen und ist neugierig. So hat er gelernt, wie man sich in Tansania "Frohe Weihnachten" wünscht oder dass man in Amerika am Weihnachtstag Truthahn isst – was er übrigens ganz traurig findet. Also wollte er nach Mexiko fliegen, um zu sehen, wie dort Weihnachten gefeiert wird. Aber Willibald, der Spaßvogel, braucht ein Flugzeug zum Fliegen, und schon gibt es Probleme.