Neuweiler Einschusslöcher setzen schon Rost an

Es waren Bilder wie aus dem Wilden Westen, die vor einiger Zeit für Gesprächsstoff sorgten. Ein Schild nahe der Kreisstraßenkreuzung zwischen K 4369 und der K 4336 war mit Einschusslöchern aufgefunden worden. Die damalige Anfrage beim Polizeipräsidium in Pforzheim ergab nichts Konkretes. Man wisse nichts, leite das Thema aber an das Revier Nagold zur Anzeige weiter, erklärte ein Polizeisprecher. Die Kollegen von dort würden sich melden, so die weitere Auskunft.