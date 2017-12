Neuweiler Eine rasante Entwicklung

Neuweiler. Die letzte Zusammenkunft des Jahres ist beim "Monatstreff" des Schwarzwaldvereins Neuweiler traditionell die Weihnachtsfeier. Dieses Jahr traf man sich Im Gasthaus "Ochsen" in Zwerenberg. Zunächst gab es für alle Kaffee und dazu leckeres weihnachtliches Gebäck. Anschließend ging es für den Nikolaus an die Arbeit. Da die Geschenkbeutel schon seit vielen Jahren in dieser Runde hergestellt werden, ist es heute ein eingespieltes Team. So war diese Aufgabe schnell erledigt und es blieb genügend Zeit für einen ausführlichen Gedankenaustausch.