Neuweiler Dorfgemeinschaft berichtet von guter Saison

"Die Nachfrage hat ziemlich nachgelassen", stellt Schriftführerin Anne Rau fest, die selber regelmäßig in der ehrenamtlichen Crew der Gemeinschaft mitwirkt. Diese betreibt die ehemalige Gemeindemoste seit einigen Jahren. Raus Aufgabenfeld ist in der Mostküche. Dort werden die Säfte für viele Monate haltbar gemacht. Erhitzen und im Bag-in-Box-Verfahren abfüllen ist die Aufgabe. Etwa zwei Drittel der Kunden lassen so ihr Produkt behandeln.

Die schwindende Nachfrage bezieht sich nicht auf die gut verlaufene Saison, sondern nur auf die letzten Tage. Zuvor strömten die Freunde selbst gepresster Säfte aus dem gesammelten Obst. Sie schätzen das Angebot der DGZ. Dies zeigt sich daran, dass die Obstsammler selbst aus größerer Entfernung nach Zwerenberg kommen. Am weitesten angereist waren Kunden aus Oberlengenhardt und Schopfloch. Aber auch ein besonderer Stammkunde aus der Nähe fehlte nicht: Der Kindergarten Zwerenberg war mit viel Freude dabei.

Gerät aus 1950er-Jahren