Neuweiler Die Finanzwelt im Umbruch

Schließung von Filialen und kein Weg zurück

Wie so oft bei diesen Treffen üblich, wurde wieder eine Entwicklung von früher im Vergleich zu heute näher betrachtet. Aktuell ging es um den Wandel bei den Banken. Helmut Buck, Leiter des "Monatstreffs", war früher 45 Jahre in dieser Branche an verschiedenen Stationen tätig. So konnte er aus dieser Erfahrung heraus gut darstellen, wie es vor Jahrzehnten in den Bankfilialen zuging und wie es um den Kunden als "König" bestellt war. Die Teilnehmer ergänzten seine Ausführungen mit den heutigen Empfindungen der Bankkunden. Insbesondere wurden die Schließung von Filialen und der damit verbundene radikale Rückgang der persönlichen Kontakte zur Hausbank sehr bedauert. Am Ende der Diskussion stand das Ergebnis fest, dass eine Umkehr dieser Situation zwar wünschenswert sei, dies aber eher unwahrscheinlich erscheint.

Personaleinsatz wird aus Kostengründen reduziert