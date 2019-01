Neuweiler Das Kiaroatrio präsentiert im Gemeindehaus neue Titel

Sowohl von den Texten her, als auch musikalisch wird beim anstehenden Abend Neues im Repertoire sein und erstmals wird das Trio auch den ein oder anderen gemeinsamen Titel mit Jana Fuchs spielen, die aus Bösingen inzwischen nach Neuweiler gezogen ist. Von "Texter" Norbert Kübler in gängige Melodien eingepasst, werden "A der Hauseck" oder "Wia breng i den Tag bloss rom" die öffentliche Uraufführung erfahren. Faszinierend für die Zuhörer ist immer wieder, wie originalgetreu die Melodien aus der Beatles-Ära, Folk oder Songs der Blumenkinder – manchmal auch in ursprünglicher Textfassung eingestreut – immer wieder klingen.

Saalöffnung wird am 2. Februar im Johannes-Seitz-Gemeindehaus um 18.15 Uhr sein. In der Pause können sich die Konzertbesucher stärken und austauschen. Sicher wird auch an diesem Abend nach den etwa 20 Stücken das Publikum noch nicht genug haben und wie bisher bei allen Winter- und Sommerkonzerten des Kiaroatrios nicht auf eine Zugabe verzichten wollen.

Der Eintritt ist frei. Wer möchte, darf etwas ins dafür aufgestellte Spendenkörbchen legen.