Neuweiler Bürgermeister will Gunst der Stunde nutzen

Eine ausführliche Diskussion entspann sich um den Punkt Kreditaufnahme oder Verwendung der Rücklagen für die geplanten Investitionen. Friedrich Blaich sieht die Zukunft nicht so rosig, wenn die Rücklagen "vervespert" werden. Buchwald wies darauf hin, dass die Investitionsausgaben in Breitband, Kläranlage, Rathaussanierung und weitere für Jahrzehnte wirksam sind und dann wieder ein langer Zeitraum bleibt, um Schulden abzubauen. Die Kommune müsse jetzt in die wichtigen Infrastrukturprojekte investieren, da die Zuschusssituation dank der allgemein guten Wirtschaftslage auch gut ist. Karin Schmidt sprach sich dafür aus, zunächst mit den Rücklagen zu planen, da in den Zahlen noch einiges enthalten sei, was nicht sicher ist. Mitte bis Ende des Jahres sehe man, was rauskommt und könne dann immer noch einen Kredit aufnehmen. Am Ende der Diskussion stimmten die Räte dafür, eine Kreditermächtigung in Höhe von 500 000 Euro aufzunehmen.

Zum Teilhaushalt für den Bauhof erläuterte Bauhofleiter Tobias Thom, dass die Anschaffung eines Schneepflugschildes die Mitarbeiter bei Räumaufgaben entlastet. Doris Hammann forderte, dass die Kosten für eine externe Kläranlagenbetreuung geprüft werden sollen. Sowohl Thom wie auch Buchwald haben Zweifel, dass dadurch gespart werden kann.

"Wir beginnen in Oberkollwangen, der Zuschussantrag ist gestellt. Sobald die Planungen ausgeschrieben sind, haben wir verlässliche Zahlen. Im zweiten Schritt ist Gaugenwald vorgesehen", erläuterte der Bürgermeister zum Breitbandausbau. Ein Zeitrahmen für den Beginn der Maßnahme sei nicht abzuschätzen, fügte er auf Nachfrage hinzu.

Forstrevierleiter Stefan Rückert erklärte den Räten, warum es sich nicht lohnt, für rund 5000 Festmeter Einschlagholz eine eigene Erntemaschine anzuschaffen. Anton Höschele hatte nachgefragt, ob man den Ansatz von rund 200 000 Euro für die Holzfällung und -aufbereitung durch externe Firmen dadurch langfristig nicht senken könnte. Rückert versprach, die 200 000 Euro "aufzudröseln: was ist Maschine, was ist Personal." Erhaltungsinvestitionen ins Kanalnetz, die Hundesteuer und der Gesundheitspark waren weitere Diskussionsthemen.

Wasserleitung liegt auf falscher Seite

Abschließend signalisierte der Rat seine Zustimmung zum Etat, so dass dieser in der Sitzung am 20. März beschlossen werden kann. Einziger Diskussionspunkt beim Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Wasser/Energie war die Baustelle Gartenstraße, bei der "gar nichts passt", wie der Bürgermeister beklagte. Die Wasserleitung liege auf der falschen Seite und "Breitband gleichzeitig zu verlegen, geht gar nicht." Dies werde von der Schwarzwaldwasserversorgung strikt abgelehnt. Die Aussage führte zu deutlichen Unmutsäußerungen bei den Räten: "Das ist doch ein Schildbürgerstreich", erregte sich nicht nur Friedrich Blaich. Der Wirtschaftsplan-Entwurf wurde ebenfalls einstimmig angenommen und kann in der Sitzung am 20. März 2018 förmlich beschlossen werden.