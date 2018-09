Neuweiler Bürgermeister: Auf das "Wir" kommt es an

Mit den Bürgern würden Lösungen erarbeitet, und der Gemeinderat habe diese bisher durchweg so angenommen. So sei es bei der Umgestaltung der Würzbacher Schule und Halle ebenso gewesen wie beim Bürgerhaus in Igelsloch. Auch bei anderen Begegnungsräumen, die in jedem Ortsteil geschaffen werden sollen, wolle man so vorgehen. Ehrenamtliche etwa bei der Gemeindebücherei einzubinden, habe den Effekt, dass sich die Öffnungszeiten bestens nach dem Bedarf in den Abendstunden und ohne Einschränkung in den Ferienzeiten organisieren ließen. "Die Herbstrose macht das genial", lobte Kistner eine Einrichtung in Neuweiler. Der geplante Ausbau des Angebots im Rahmen einer Genossenschaft (wir berichteten) sei momentan in Oberreichenbach nicht darstellbar. Gerne kupfere man aber voneinander ab, wies der Bürgermeister auf die Nachbarschaftshilfe "Mit uns" und den Austausch der ehrenamtlich Wirkenden aus beiden Gemeinden hin. Kooperiert werde zwischen Neuweiler und Oberreichenbach auch im Forstbereich. Grüner Strom für das elektrisch betriebene Bürgerauto, die Zeitbank-Tauschbörse und verschiedene ehrenamtliche Arbeitskreise waren weitere Themen.