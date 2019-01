Neuweiler Betreuungsplätze werden bald knapp

Neuweiler. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Bedarfsplanung für die Kindergarten- und Tagesbetreuung vorgelegt. Dabei zeigte sich, dass auf die Gemeinde in den kommenden Jahren einige Aufgaben zukommen werden.

In allen Kindergärten der Gemeinde zusammen ist derzeit die Aufnahme von 103 Kindern möglich. 53 Plätze hat der Kindergarten in Neuweiler, in Zwerenberg und Breitenberg gibt es Platz für jeweils 25 Kinder. Tatsächlich angemeldet sind Stand 1. Februar aber insgesamt nur 82. Eigentlich besteht so noch ein Puffer aus 21 Plätzen, aber schon im Sommer könnten diese knapp werden.

Nach aktuellem Stand der Einwohnerzahlen könnten für Juli Anmeldungen für insgesamt 102 Kinder eingehen. In Breitenberg (26) und Zwerenberg (27) wären in diesem Fall die Kapazitätsgrenzen bereits überschritten.