Neuweiler Baustart für nächsten Sommer geplant

Neuweiler. Standort sollen das "Goldene Lamm" und die Nachbargebäude werden. "Am liebsten würden wir mit der ›Herbstrose‹ schon umziehen", fasste MFN-Vorsitzende Anita Burkhardt zusammen. Derzeit ist der Seniorentreff mit Tagespflegegruppe in der Tulpenstraße gut untergebracht. Erst durch dieses Angebot können pflegebedürftige Menschen zu Hause wohnen bleiben. Das bürgerschaftliche Engagement dafür ist so vorbildlich, dass die "Herbstrose" durch einen Fernsehbeitrag bundesweit bekannt wurde (wir berichteten).

Anschluss an Dorfgemeinschaft

Im Wildbader Weg soll außerdem Betreutes Wohnen für jene Mitbürger ermöglicht werden, die nicht mehr zu Hause gepflegt werden können. Diese sollen den Anschluss an die Dorfgemeinschaft nicht verlieren. "Inzwischen haben wir 88 Absichtserklärungen", berichtete Burkhardt zur geplanten Bürgergenossenschaft. Deren Gründung steht im kommenden Frühjahr an.