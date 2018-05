Neuweiler Bau-Angebot wird abgeschmettert

Das Problem einiger Gemeinderäte: Ein Pauschalangebot der Firma Strohäker aus Jettingen beläuft sich auf 199 920 Euro, ist also günstiger.

"Ich finde die Summe beim ausgewählten Angebot zu hoch, ich würde das Pauschalangebot nehmen", bekundete deshalb Heiko Burkhardt. Auch Ratskollege Rainer Dörich hatte kein Problem mit dem pauschalen Angebot von Strohäker und meinte in Richtung von Paul Gauss vom gleichnamigen Ingenieurbüro, der ebenfalls beratend in der Runde saß: "Das Risiko bei dem Angebot ist ja gering."

Das räumte Gauss ein und meinte: "Wir sagen ja nur wie es sein soll, aber letztendlich müssen Sie als Gemeinderäte entscheiden", entgegnete Gauss und fügte an: "Der der zahlt bestimmt auch, so ist das nun mal." Rat Werner Stockinger meldete in die andere Richtung Bedenken an und sagte, er tue sich schwer wegen rund 16 000 Euro Unterschied das Pauschalangebot vorzuziehen. Gauss sprang ihm zur Seite und rechnete vor: "Das jetzt vorliegende Angebot ist tatsächlich nur sieben Prozent teurer und von daher noch im Rahmen."

"Wir wollen das heute Abend noch vergeben"

Bürgermeister Buchwald bekräftigte derweil den Entscheidungswillen der Verwaltung: "Wir wollen das heute Abend noch vergeben. Wenn also das eine Angebot abgelehnt wird, stellen wir direkt das Pauschalangebot zur Abstimmung." Und so kam es dann auch: Der Gemeinderat lehnte mehrheitlich das teurere Angebot der Firma Rath ab und entschloss sich in einem darauffolgenden Schritt für das Pauschalangebot aus Jettingen. Den nötigen Erschließungsmaßnahmen des Baugebiets "Querweg/Gässle" steht somit also nichts im Wege.