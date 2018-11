Neuweiler Bald duftet es nach Waffeln und Punsch

Neuweiler-Zwerenberg. Die Dorfgemeinschaft Zwerenberg (DGZ) hat in dem Ortsteil von Neuweiler den kleinen, von ehrenamtlichen Helfern getragenen, eintägigen Weihnachtsmarkt im sowie ums bürgerliche Gemeindehaus 2011 ins Leben gerufen. Zum achten Mal findet er am Samstag, 1. Dezember, ab 12 Uhr bis in die frühen Abendstunden statt.