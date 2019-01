Neuweiler/ Bad Wildbad Forellenpark wird auch im Winter angesteuert

Für eine Mark je Quadratmeter, erinnerte sich Erne Vollmer vor einiger Zeit im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, wurde das Gelände gekauft. Die Landwirte wollten die früher begehrten Talwiesen weitab von den Ortschaften nicht mehr bewirtschaften. Teils hatte sich die Landschaft diese schon zurückgeholt. Die in vertrauensvoller Aufgabe in der Pforzheimer Schmuckindustrie tätig gewesene Seniorchefin sattelte mit ihrem Mann spontan um.

Markengeschützte regionale Spezialität

Statt im sogenannten Kabinett Gold für die Fertigung vorzubereiten und zu wiegen, wechselte sie zur Produktion von "Quellgold", wie die Schwarzwälder Räucherforellen aus dem Kleinenztal heißen.

Die als regionale Spezialität geschützte Schwarzwaldforelle aus dem anerkannten EU-Betrieb der Vollmers ist europaweit in den Kühlregalen zu finden. Auch in Hamburg wird sie verkauft, weil eben Seefisch und Süßwasserfisch zweierlei sind und die geräucherten Schwarzwaldforellen auch an oder nahe den Meeresgestaden schmecken. Beim Betrieb, der selber räuchert, wird im angegliederten Laden die Ware verkauft. Da Helmut Vollmer und seine Frau auch jagen, ist neben Fisch auch Wildfleisch aus der Region zu bekommen. Außerdem gibt es die Abteilung Angelshop, denn wer möchte, darf seine Mahlzeit auch selber aus einem der Seen fischen. Kinder finden während dieser Zeit am Wildgehege Abwechslung.