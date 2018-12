Neuweiler Auch Pflegeplätze sind ein Thema

Was war da los in Neuweiler? Fast alle Parkplätze in der Dorfmitte waren belegt und es herrschte ein reger Publikumsverkehr bei kühler, aber trockener Witterung. Rings um das "Goldene Lamm" war alles adventlich dekoriert mit geschmückten Tannenbäumen und vielen schönen Gestecken. Neben dem Eingang zur Gaststätte gab es zur Begrüßung Glühwein, Punsch und weitere Köstlichkeiten. Grund war: Der Seniorentreff "Herbstrose" hatte zum Adventskaffee eingeladen.

Schon Tage zuvor hatten die Mitarbeiter der "Herbstrose" um Hannelore Rack und ihren Mann Karl-Heinz mit viel Mühe die Vorbereitungen getroffen und adventliche Leckereien zubereitet. Man wollte einfach vom Verein "Miteinander & Füreinander" zusammen mit den Tagesgästen der Pflegeeinrichtung, ihren Angehörigen, den Vereinsmitgliedern und der Bevölkerung einen geselligen Nachmittag erleben. Und es wurde nicht zu viel versprochen: Im "Goldenen Lamm" saß man bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde zusammen, und draußen am "Glühweinwagen" bildeten sich an den Stehtischen zahlreiche Gruppen. Man redete, diskutierte und freute sich am geselligen Zusammensein.

"Wie soll es weitergehen in Neuweiler, wie kann man der enorm steigenden Nachfrage nach Pflegeplätzen Herr werden?", diese und weitere Themen wurden mit Anita Burkhardt, der Vorsitzenden des Vereins, und Hannelore Rack, der Leiterin der Tagespflegeeinrichtung, diskutiert. Und was bisher in den vergangenen beiden Jahren geschaffen wurde, kann sich sehen lassen. Die vielen überörtlichen Kommentare sprechen für sich. Um die "Zentrale" beim "Goldenen Lamm" soll ein kleines "Paradies" für ältere und pflegebedürftige Menschen entstehen. Dieses Projekt wird Burkhardt mit ihren Vereinen "Miteinander & Füreinander" und der "Herbstrose" bald in Angriff nehmen.