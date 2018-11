Neuweiler Alterswehr besucht die Bernecker Mühle

Neuweiler/Altensteig-Berneck. "Warum in die Ferne schweifen?", sagt sich die Alterswehr Neuweiler. Für die Kameraden aus den sieben Ortsteilen hat der Abteilungs-Obmann und Ehrenkommandant, Helmut Wurster, für die nächste Ausfahrt am Freitag, 23. November, einen Besuch der seit mehr als 400 Jahren in Berneck existierenden Mühle organisiert.