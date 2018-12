Neuweiler 14 Stationen zu sehen

Seit gut anderthalb Jahrzehnten ist es im Ortsteil Brauch, dass kunstvoll gestaltete Fenster zum Spaziergang und Betrachten von Szenen aus der Weihnachtsgeschichte einladen. "Wunder und Zeichen Gottes erleben" ist diesmal das Motto für die Darstellungen.

Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Breitenberg. Eine Arbeitsgruppe aus dieser und der Liebenzeller Gemeinschaft lässt in wochenlanger Arbeit im Herbst aus einfachen Materialien kunstvolle Figuren und Darstellungen entstehen. Flyer mit Ortsplan sind an der als Ausgangspunkt empfohlenen Station eins beim ehemaligen Gasthaus Hirsch und in der Kirche zu finden. Kostenlose Führungen können unter Telefon 07055/76 63 vereinbart werden. Ein geführter Rundgang steht am 2. Januar ab 17.30 Uhr auf dem Programm. Teepunsch und Gebäck werden beim letzten Bild in der Kirche angeboten.

Weitere Informationen: www.adventsweg-breitenberg.de