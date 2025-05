Neuwahlen: Südkoreas Übergangspräsident Han Duck Soo tritt zurück

1 Es wird angenommen, dass Südkoreas Übergangspräsident Han Duck Soo bei den anstehenden Neuwahlen antreten will. (Archivbild) Foto: Ahn Young-joon/AP Pool/dpa

Den Grund für seinen Rücktritt hat der 75-Jährige nur angedeutet. Doch für viele südkoreanischen Medien ist das Motiv von Han Duck Soo eindeutig.









Seoul - Südkoreas Übergangspräsident Han Duck Soo ist von seinem Amt zurückgetreten. Wie der 75-Jährige während einer live im Fernsehen übertragenen Rede mitteilte, möchte er in Zukunft eine "noch größere Verantwortung übernehmen". In südkoreanischen Medien wird darüber spekuliert, dass Han seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, um bei den Neuwahlen am 3. Juni als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Han Duck Soo selbst hat dies nicht direkt bestätigt.