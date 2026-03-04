Neuwagenmarkt: Mehr neue E-Autos – Experten sehen Zurückhaltung

1 Das Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht jeden Monat die neuen Zulassungszahlen von Neuwagen. (Archivbild) Foto: Carsten Rehder/dpa Im Februar stieg erneut die Zahl der neuen Elektroautos in Deutschland. Angesichts der absehbaren staatlichen Förderung sollte das Wachstum aber stärker sein, sagen Fachleute.







Berlin - Die Zahl der neuen Elektroautos in Deutschland ist im Februar erneut gestiegen. 46.275 neu zugelassene Fahrzeuge hatten im vergangenen Monat einen Batterieantrieb, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Das waren demnach knapp 29 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil an allen Neuzulassungen im Februar lag wie schon im Vormonat bei rund 22 Prozent.