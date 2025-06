Neuste Attraktion in der Kritik: Einige Besucher des Europa-Parks sind mit „Ed-Venture“ unzufrieden

1 Das 3D-Abenteuer „Grand Prix Ed-Venture“ – hier kurz vor der offiziellen Eröffnung – spaltet die Gemüter der Besucher. Foto: Piskadlo Europa-Park-Fans gehen mit dem neuen 3D-Abenteuer „Ed-Venture“ streng ins Gericht. Laut Besuchern kommt es immer wieder zu Störungen.







Das Konzept der bisher neusten Attraktion des Europa-Parks „Grand Prix Ed-Venture“ ist simpel: Die Fahrgäste werden mit 3D-Brillen ausgestattet, steigen in die Waggons und müssen auf blinkende Objekte schießen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Dabei ist alles im Stil des bevorstehenden Films und geplanten Videospiels rund um die Maskottchen „Ed“ und „Edda“ gehalten. Schließlich soll das Fahrgeschäft Besuchern einen Vorgeschmack darauf geben, was sie im Kinosaal oder vor der Spielekonsole erwartet. Bei einigen löst eine Fahrt mit „Ed-Venture“ jedoch nicht Vorfreude, sondern Ärger aus. Der Grund: Seit der Eröffnung am 22. März kommt es bei der Attraktion immer wieder zu technischen Aussetzern.