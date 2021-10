4 Das Stammorchester zieht alle Register, und die Zuschauer in der Hohenzollernhalle sind begeistert. Foto: Fotos: Wahl

Konzert: Musikverein Bisingen präsentiert eine grandiose Neustart-Aufführung vor 180 Besuchern in der Hohenzollernhalle















Link kopiert

Ein ganz besonderes Neustartkonzert mit hervorragenden Leistungen präsentierte der Musikverein Bisingen einem begeisterten Publikum. 180 Besucher wurden an Samstagabend in der Hohenzollernhalle gezählt.

Bisingen. Die Bläserinnen und Bläser aus vier Orchestern zogen dabei alle Register ihres Könnens. Am Konzertende gab es riesigen Applaus als gerechten Lohn für Blasmusik auf hohem Niveau. Sogar Bürgermeister Roman Waizenegger beglückwünschte den Vereinschef zum vollauf gelungen Konzert.

Als "Neustartkonzert" servierten die Akteure des Musikvereins ausgewählte und niveauvolle Musikwerke bedeutender Komponisten. Die musikalische Gesamtleitung oblag in bewährter Weise Jürgen Frey. Vorsitzender Wolfram Dehner sprach den Willkommensgruß. "Die vergangenen 20 Monate bedeuteten für die Vereine eine schwere Zeit", sagte Dehner. Umso größer sei nun die Freude, wieder vor der Öffentlichkeit auftreten zu dürfen.

Den Auftakt an diesem Konzertabend bestritt die erst vergangenes Jahr während der Corona-Zeit entstandene Bläserklasse 2 mit den drei Musikwerken "We Will Rock You", "I Will Follow Him" und "Hard Rock Blues" unter Leitung von Dirigent Stefan Riethmüller. "Ich ziehe meinen Hut vor Euch", sagte Dehner, "für diese gelungene Premiere". Sie sei eine außergewöhnliche Leistung gewesen. Zudem sei es die richtige Entscheidung gewesen, die Jugendkapelle und das Vororchester zusammenzulegen.

Dies bewies sich nun beim Auftritt der neuformierten und gut besetzten Juka. Jugenddirigent 2 Julian Wipfler gab den Takt an bei den etwa 25 musizierenden Bläserinnen und Bläsern. Mit drei passenden Werken überzeugten die Talente und zeigten, was sie bisher gelernt haben. Dafür gab es mächtig Applaus.

Darauf besetzte Jürgen Frey, Jugenddirigent 1, den Dirigentenplatz, und die Zuhörer bekamen von der Juka "Knights Of Destiny" sowie die geforderte rockige Zugabe "Seven Nation Army" gespielt.

Die erste Bläserklasse dagegen brillierte mit den zwei Aufführungen "Mombasa Beat" und "Star Wars Saga", was Erinnerungen an den gigantischen Film "Krieg der Sterne" weckte. Auch sie mussten eine Zugabe gewähren. Noch vor dem angekündigten Höhepunkt sang die ganze Halle "Happy Birthday" für ihren Jugenddirigenten Julian Wipfler, der seinen 18. Geburtstag feierte.

Noch mehr als der Nachwuchs imponierten im Anschluss die aktiven Musikerinnen und Musiker des MV Bisingen. Gefühlvoll und mit großer Spielfreude hinterließen diese unvergessliche Eindrücke. Jürgen Frey leitete das Orchester, gab präzise Einsätze und Anweisungen und wusste jedes einzelne Register auf der Bühne herauszufordern. Das hochkarätige Stammorchester legte Höchstleistung an den Tag, interpretierte die ausgewählte Literatur mit meisterlichem Können und bewies einmal mehr, wie abwechslungsreich Blasmusik sein kann. Ganz abgesehen von mehreren solistischen Einlagen. Treffend kommentierte Carina Schneider die Darbietungen. Für die Konzertbesucher ein geradezu überwältigendes Erlebnis.

Know-How und leidenschaftliches Musizieren demonstrierten die über 40 Akteure bereits beim ersten aufgeführten Werk "Mountain Wind" von Martin Scharnagl. Die Komposition bot schöne Melodien und eine berührende Atmosphäre. Beeindruckend die klangvolle Passage des chorischen Flötensolos, gefolgt von dem prächtigen Festivo-Teil.

Fingerspitzengefühl und Prägnanz bei "Colorado River"

Die Ouvertüre "König David" des Komponisten Michael Stich beschreibt das Leben des großen Königs von Israel und wurde von den Akteuren vortrefflich interpretiert.

Mit großer Perfektion und Spielfreude beeindruckten die Bläserinnen und Bläser anschließend mit dem Stück "The Da Vinci Code" von Richard Allen Harvey, arrangiert durch Frank Bernaerts.

Fingerspitzengefühl und Prägnanz waren auch gefragt beim anschließenden "Colorado River", einer Reise durch die USA und Mexiko, von den schneebedeckten Rocky Mountains hin zum Golf von Kalifornien.

Mit der Zugabe, dem Medley "Bon Jovi – Rock mix" trumpfte das Bisinger Stammorchester ein weiteres Mal auf. Es beinhaltete vier Hits der amerikanischen Rockband Bon Jovi, beginnend mit "Runaway", gefolgt von "›It’s My Life", "Livin On A prayer" und "You Give Love A Bad Name".

Nach gewährter Zugabe gab es wieder tosenden Applaus sowie Geschenke an Vorstand und die Dirigenten.