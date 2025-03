Neustart nach Insolvenz in Schiltach: BBS produziert wieder Felgen

Die BBS Autotechnik aus Schiltach hatte im vergangenen Jahr zum fünften Mal in der Firmengeschichte Insolvenz angemeldet. Nicht Teil der Insolvenzmasse waren die Markenrechte, die nach wie vor Klaus Wohlfarth hält. Der produziert nun wieder BBS-Felgen.

Die Produktion von Felgen der Marke BBS ist wieder angelaufen. Über entsprechende Pläne und Verhandlungen zwischen Altgesellschafter Klaus Wohlfarth und dem Insolvenzverwalter der BBS Autotechnik, Dirk Pehl, hatte unsere Redaktion bereits im Dezember berichtet. Nun wurde eine Einigung erzielt, wie Pehls Kanzlei Schultze und Braun am Donnerstag mitteilt. Demnach einigten sich Pehl und Wohlfarth, Inhaber der Markenrechte von BBS, auf die Übernahme wichtiger Vermögensgüter aus der Insolvenzmasse der BBS Autotechnik. Dazu zählen etwa Werkzeuge und Anlagen, Produktionsausstattung, Gebrauchsmuster oder noch vorhandene Warenbestände. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die Wiederaufnahme der Produktion von Felgen der Marke BBS aus dem mittlerweile fünften Insolvenzverfahren eines BBS-Herstellers ist ein Erfolg, den Viele wahrscheinlich nicht mehr für möglich gehalten haben. Nachdem es aufgrund der Situation bei der BBS Autotechnik GmbH leider nicht möglich war, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und ich gezwungen war, den Mitarbeitenden die Kündigung auszusprechen, ist der Verkauf der Vermögenswerte ein Lichtblick. Ich wünsche dem neuen Produktionsbetrieb einen erfolgreichen Start“, wird Pehl in der Mitteilung zitiert.

Lesen Sie auch

Pehl hatte nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Oktober vergangenen Jahres den meisten der insgesamt 240 Beschäftigten an den Standorten Schiltach und Herbolzheim die Kündigung aussprechen müssen. Mit Unterstützung von zuletzt 17 BBS-Beschäftigten wickelte er den Geschäftsbetrieb der insolventen BBS Autotechnik in den vergangenen Monaten ab. Schon als der Insolvenzantrag gestellt wurde, hatte bei BBS kein regulärer Geschäftsbetrieb mehr stattgefunden. „Wir hatten weder Aufträge vorliegen, noch Geld auf dem Konto. Die Geschäftsführung hat sich weggeduckt“, erinnert sich Pehl. „Umso schöner ist es nun, dass wieder eine Produktion der Felgen stattfinden wird.“

„BBS hat mich nie losgelassen“

„BBS ist mir ein Herzensanliegen“, sagt Klaus Wohlfarth. „Nachdem die geplante Übertragung der Markenrechte auf die damaligen Eigentümer der BBS Autotechnik nicht umgesetzt werden konnte und ich erfahren habe, wie schlecht es um den Geschäftsbetrieb stand, habe ich mich entschieden, noch einmal in die Produktion einzusteigen. BBS hat mich nie losgelassen. Ich glaube fest an das Potenzial der Marke. Das hat mich bewogen, das Gespräch mit Herrn Dr. Pehl zu suchen und mit ihm gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Mit dem Neustart der Produktion von BBS-Felgen schließen wir mit dem jüngsten Kapitel in der Geschichte von BBS ab und starten eine neue Reise, auf die ich mich sehr freue.“