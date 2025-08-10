Neustart nach Brandkatastrophe: „TeeMa“ zieht in die Villinger Rietstraße

Marga Grießhaber eröffnet nach dem Großbrand in der Villinger Gerberstraße ihren Tee- und Geschenkeladen „TeeMa“ jetzt neu – und das in Traumlage.
Der größte Teil ihres Sortimentes wurde am Abend des 14. und in der Nacht zum 15. Juni hauptsächlich durch das Löschwasser zerstört, das die Rettungskräfte gegen den Brandherd im Nachbargebäude in der Villinger Innenstadt einsetzten. Das tragische Ereignis mit drei zerstörten Häusern und drei Verletzten hat für die Geschäftsfrau nun ein glückliches Ende gefunden.