Die beiden folgen damit auf Chris Keufer, der Jugendtrainer bei der TSG Balingen wird. Die Zeichen stehen auf Neuanfang: „Unser oberstes sportliches Ziel heißt Klassenerhalt. Es wird wieder eine anstrengende Saison mit verschärftem Abstieg“, erinnert Vorstand Fabio Wagner zuletzt an die Situation in der Bezirksliga.

Der Verein geht mit frischem Elan und neuen, aber bestens vertrauten Gesichtern in die kommende Saison. Auf der Trainerbank setzt Suebia traditionell auf ehemalige Spielern und bewährten Kräften aus den eigenen Reihen.

Ein Spielertrainer und ein Coach an der Seitenlinie

Die erste Mannschaft, die in der Kreisliga A2 antritt, wird künftig von Tobias Grötzinger und Patrick Vogel betreut. Grötzinger, langjähriger Torhüter der ersten Mannschaft und zuletzt Trainer der Zweiten wurde „befördert“. Der erfahrene Patrick Vogel fungiert als Spielertrainer. „Beide ergänzen sich ideal – Grötzinger mit strategischem Blick von außen, Vogel mit unmittelbarer Präsenz auf dem Platz. Wir freuen uns dass wir die Vereinsphilosophie fortsetzten können aus den eigenen Reihen Trainer zu entwickeln“, so Wagner und der sportliche Leiter Philipp Kleiter unisono.

Auch die zweite Mannschaft des FC Suebia Rottweil, die in der Kreisliga C an den Start geht, setzt in der kommenden Runde auf ein neues Trainergespann: Niklas Seifer, bislang Co-Trainer der ersten Mannschaft, übernimmt die sportliche Leitung gemeinsam mit Enrico Cobabus, einem ehemaligen Spieler der „Ersten“, der nun seine Erfahrung in einer neuen Rolle einbringt. „Beide kennen das Vereinsumfeld bestens und haben klare Vorstellungen zur Weiterentwicklung des Teams“, so Vorstand Fabio Wagner und der sportliche Leiter Philipp Kleiter.

Verabschiedet haben die Sueben Tobias Pallaks, der seit 2013 Spieler beim FCC war und zuletzt die Herren II geführt hat. Er geht nach zwölf Jahren auf der Charlottenhöhe ins Trainerteam des Bezirksligisten SGM Deißlingen/Lauffen.