1 Ralf Kullrich ist voller Vorfreude auf die Eröffnung des Restaurants Parkhotel. Foto: Zelenjuk

Frischer Wind im Restaurant Parkhotel: Die Location in der Königsstraße 21 feiert am Samstag ab 17.30 Uhr Neueröffnung mit einem neuen Pächter und einer neuen Speisekarte.

Rottweil - Nachdem Mirabela und Giancarlo Zocche im Herbst vergangenen Jahres coronabedingt aufgehört und das Hotel sowie Restaurant aufgegeben hatten, stand das Gebäude einige Zeit leer. Nun läuft der Hotelbetrieb bereits seit Mai, jetzt kommt nach "kleinen Schönheitsreparaturen" auch die Gastronomie dazu – in den Innenräumen und auf der idyllisch gelegenen Terrasse.

Kullrich wagt es trotz Corona und ist zuversichtlich. Begeistern will er die Gäste mit italienischer Küche. "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt", sagt der gebürtige Schramberger, der in Deißlingen wohnt, mit einem Schmunzeln. Die Lage der Terrasse, schwärmt er, sei eine der besten in Rottweil. Jetzt liegt’s an den Gästen.