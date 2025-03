Die Erleichterung war Arzu Paj ins Gesicht geschrieben. In ihrer Funktion als Beirat im Tierschutz und als „neutrale Person“ übernahm sie die Leitung der Versammlung.

Zwei Monate war der Tierschutz in Rottweil vorstandslos, sagte sie vor zahlreichen Mitgliedern, „jetzt können die Geschäfte endlich wieder aufgenommen werden“. Es sei ihr ein Bedürfnis, zu danken. Den vielen Ehrenamtlichen, ohne die es keinen Tierschutz gäbe und den Angestellten, ohne die ein guter Tierschutz nicht möglich sei.

Dank an TIerheimleiterin

Ihr besonderer Dank galt Verena Marquardt für „ihre wundervolle Arbeit“ in der Tierheimleitung und Bettina Preisser wie Katharina Ott, die sich intensiv auf ihre Aufgabe als neue Vorsitzende vorbereitet hätten.

Bettina Preisser, die sich in der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Zimmern als erste Vorsitzende zur Wahl stellte, trat 2016 dem Tierschutzverein Rottweil bei. Zwei Jahre später wurde die Zepfenhanerin in den Beirat und weitere zwei Jahre später zur stellvertretende Vorsitzenden gewählt.

Preisser sprach von einem Wendepunkt, in dessen Mittelpunkt sie Zusammenhalt und die gemeinsame Führung des Tierschutzvereines stellte. Sie werde in das gemeinsame Ziel viel Zeit und viel Energie investieren, versprach die 42-Jährige.

Für mehr Gemeinsamkeit

Katharina Ott kam vor drei Jahren über die alljährliche Aufräumaktion zum Tierschutzverein Rottweil. Auch die Schrambergerin wünscht sich mehr Gemeinsamkeit in der Arbeit für den Tierschutz. Sie werde sich in ihrem Amt als zweite Vorsitzende für die Gemeinschaft und die Stärkung des Tierschutzes und für jeden Einzelnen einsetzen.

Gewählt wurden beide stimmengleich und mit großer Mehrheit. Im Jahr 1936, bei den ersten Wahlen im Tierschutzverein Rottweil, hatte sich die Versammlung mit Lydia Burger erstmals für eine Frau entschieden. Ihr folgten 1938 Stadtbaurat Hermann Blessing, 1949 Professor Konrad Mayer, 1956 Hauptschullehrer Gerhard Böttger, 1960 Siegfried Neubert, 1972 Karl Mahler, 2013 Adrian Hermus und 2018 Günther Hermus.

Schreiben von Günther Hermus

Günther Hermus fehlte aus gesundheitlichen Gründen bei der außerordentlichen Sitzung. In einem Schreiben dankte er für die Unterstützung in den vergangenen zwölf Jahren. Die Zeit werde ihm in guter Erinnerung bleiben. Dem neuen Vorstand wünschte er eine glückliche Hand. Auf der kommenden Mitgliederversammlung, die voraussichtlich zum Jahresende stattfinden wird, soll Hermus offiziell entlastet und verabschiedet werden.