Im „Act' Yves" neben dem Kapellenturm geht es nach der Schließung Ende 2022 nun weiter. Der Umbau läuft auch Hochtouren, schon bald soll die Wiedereröffnung sein.

Die Trauer bei vielen Stammgästen und Nachtschwärmern war groß, als Ende vergangenen Jahres die Lichter in einer beliebten und urigen Eckkneipe mitten in Rottweil ausgingen: Das „Act Yves“ schloss seine Türen, Franzose Yves zog es nach Jahrzehnten in der Rottweiler Gastronomie zurück in die Heimat.

Jetzt geht es neu, aber doch mit bewährtem Konzept, neben dem Kapellenturm weiter: Im urigen Café und Bistro „Act’ Yves“ wird kräftig gearbeitet, die Handwerker sind zugange, die Fenster abgeklebt. Angelo Castrogiovanni, bestens bekannt durch die „Alte Post“, übernimmt zusammen mit einem Partner den Betrieb und bereitet alles für die Neueröffnung vor.

Start vielleicht schon am 15. April

„Das hat sich so ergeben“, sagt Castrogiovanni. Er und Yves kannten sich natürlich – und man kam irgendwann auf eine mögliche Übernahme zu sprechen. Es wird nun eifrig saniert, auch die Sanitäranlagen werden neu gemacht. Der ganz spezielle Charme soll dabei aber nicht verloren gehen. Auch für die Außengastronomie ist alles gerichtet.

Im „Act’ Yves 2.0“ soll es möglichst schon am 15. April losgehen – wenn alles gut läuft. Sonst eine Woche später, sagt der neue Betreiber. Die Gäste werden sich so oder so freuen.