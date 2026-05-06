Neustart in Lahr: So geht es nach dem Aus von Black Forest Rides weiter

Nach der Insolvenz von Black Forest Rides hat Florian Dieterich in den identischen Räumen ein neues Fahrradgeschäft eröffnet. Im Juni zieht er damit ins Kesselhaus um.
Als der Autor das Gebäude mit dem markanten Glasvorbau in der Breisgaustraße betritt, ist er überrascht. In den vergangenen Wochen haben Nachrichten von der Insolvenz und dem Ausverkauf bei Black Forest Rides die Runde gemacht – doch der große Ausstellungsraum ist in einem Top-Zustand und enthält eine sehr große Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes, eines schicker als das andere. Florian Dieterich klärt auf Nachfrage auf: Der Verkauf der Insolvenzmasse sei auch dank Rabattaktionen gut gelaufen. „Was jetzt hier steht, ist Neuware.“