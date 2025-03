Neustart in der Landesliga: SG Empfingen verzweifelt bei den TSF Dornhan

TSF Dornhan – SG Empfingen 1:1 (1:0). Im Duell der ungleichen Landesligisten verdiente sich Dornhan das 1:1 mit einem couragierten Auftritt vor allem gegen den Ball. Die Empfinger dagegen müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie vor allem Offensiv zu wenige Lösungen fanden, um den gut organisierten Abwehrverbund der Gastgeber zu überspielen. Gegen eine über weite Strecken nach vorne harmlose Heimelf leisteten sich die Gäste nicht nur beim Gegentreffer einen Patzer zu viel. Unterm Strich zu wenig für die gehobenen Ansprüche.

Bereits in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass Empfingen nicht nur mit den galligen Gastgebern, sondern auch mit den Platzverhältnissen Probleme hatte. An ein gepflegtes Passspiel war auf dem Dornhaner Rasen nicht zu denken. Dornhan war gut drin in den Zweikämpfen und vorbereitet auf die langen Zuspiele von Dennis Rebmann nach vorne. Kamen die Empfinger einmal durch, meist über die rechte Seite über Noah Scheurenbrand, geriet der letzte Pass oder die Flanke zu ungenau.

Lesen Sie auch

Gut im Griff

Kamen die Empfinger gegen die gut verteidigenden Gastgeber zu einem Torabschluss, wie in der 27. Minute durch Denis Bozicevic, machten sie zu wenig daraus. Dornhan hatte auch Empfingens Goalgetter Pascal Schoch gut im Griff und so musste Dornhans Keeper Niklas Klemenz in der 41. Minute nach einem Torabschluss von Jonas Bucci erstmals eingreifen.

Zwei Minuten später fiel auf der Gegenseite der überraschende Führungstreffer. An der Strafraumkante konnten die Gäste inklusive ihres herauseilenden Torhüters Kevin Fritz die Situation nur unzureichend klären. In der Folge passte Ahmed Arab den Ball in Richtung des verwaisten Empfinger Tores und Andy Zimmermann staubte ab.

Weiterhin Stückwerk

Auch nach der Pause blieben die Empfinger Angriffsbemühungen weiterhin Stückwerk. Wurde mal ein Empfinger Spieler, wie in der 55. Minute Robin Schüssler nach Zuspiel von Dennis Rebmann, übersehen und hatte freie Bahn auf das Dornhaner Tor, war er zu unentschlossen und die Situation konnten die Gastgeber noch klären. Empfingens Trainer Eberhart reagierte und ging mit der Einwechslung seines Co-Spielertrainers Daniel Seemann und den Erdem Brüdern mehr ins Risiko. Dabei hatte Empfingens Trainer ein glückliches Händchen. Nach einem Foulspiel von Daniel Ruoff an Daniel Seemann am Mittelkreis, führte Seemann den Freistoß schnell aus. Sein Zuspiel verwertete Sonay Erdem zum Ausgleichstreffer.

Unsere Empfehlung für Sie Vertrag läuft aus FC Holzhausen ab Sommer ohne Janik Michel? Zum jetzigen Stand wird Stürmer Janik Michel seinen Vertrag beim Verbandsligisten FC Holzhausen nicht verlängern. Für einen Wechsel würde es für ihn zwei Hauptgründe geben.

Zu mehr waren die Empfinger an diesem Tag nicht in der Lage. Sie drückten zwar auf den Führungstreffer, klare Torchancen blieben aber Mangelware. Zwei gute Chancen von Denis Bozicevic aus der 75. und die von Pascal Schoch aus der 78. Minute nach einem Zuckerpass von Seemann, verfehlten das Dornhaner Gehäuse oder machte der gut aufgelegte Dornhaner Keeper Klemenz zunichte. Die Empfinger konnten sogar von Glück sagen, dass sie drei Minuten vor dem Spielende nach einem bösen Abwehrschnitzer nicht erneut in Rückstand gerieten. Die Dornhaner kamen zu einer Doppelchance und am Ende schoss Andy Zimmermann aussichtsreich das Spielgerät in die Arme von Keeper Kevin Fritz.

Auch in den überlangen zwölf Minuten Nachspielzeit blieb es beim 1:1. Die letzten Chance bot sich Sonay Erdem in der fünften Minute der Nachspielzeit.