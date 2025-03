Neustart in Bräunlingen

1 Sie arbeiten an ihrem zweiten Engagement im Gasthaus Löwen: Die neuen wie alten Pächter Sabine und Ulf Gerspacher. Schon beim pandemiebedingten Weggang im Jahr 2022 hatte das Wirtepaar eine Rückkehr nach Bräunlingen fest eingeplant. Foto: Tobias Weißert

Im Jahr 2022 hatte die Pandemie Sabine und Ulf Gerspacher zur Schließung gezwungen. Jetzt sind sie wieder da – mit gleichem Konzept und viel Vorfreude.









Link kopiert



Die Brauereigaststätte Zum Löwen, die über zwei Jahre geschlossen war, öffnet wieder – am 1. April. Ulf und Sabine Gerspacher haben die Schlüssel übernommen. Damit kehren altbekannte Gesichter in den Löwen zurück: Bereits zwischen 2019 und 2022 hatte das Wirtepaar die Gaststätte am Löwenkreisel betrieben.