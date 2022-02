Neustart in Bildechingen

2 Mehr als 40 Kunden durfte die neue Chefin und ihre Mitarbeiterin in den ersten zwei Stunden nach Neueröffnung begrüßen. Foto: Morlok

Nach mehr als sechs Monaten Wartezeit öffnete das "Landhof Standl" wieder seine Ladentür – in Bildechingen.















Link kopiert

Horb-Bildechingen - Bis Juli 2021 waren sie im damaligen "Real" mit ihrem Wurst- und Schinkenstand, mit den warmen Fleischkäs-Weckle, den Landeiern und dem ergänzenden Sortiment ein Magnet für Liebhaber von Hausmannskost im Verkaufsaußenbereich.

Doch dann war plötzlich Schluss. Das "Landhof Standl" passte nicht mehr ins Konzept des neuen Eigentümers. Für den heute 77-jährigen damaligen Standbetreiber Wilhelm Maier ein herber Schlag, denn noch heute sagt er: "Ich hab’ noch Freud’ an dem Ding."

Neuer Standort im Kreissparkassen-Gebäude

Nun fand das "Ding" in der ehemaligen Filiale der Kreissparkasse Freudenstadt in Bildechingen direkt neben dem Feuerwehrhaus eine neue Bleibe und mit Martina Holzmann auch eine neue Chefin, die sich jedoch immer noch auf die Erfahrung ihres ehemaligen Arbeitgebers Maier stützen kann, der seine langjährige Angestellte, insbesondre in der aktuellen Anfangsphase, nicht im Stich lässt.

Dort wo es früher ums Geld ging, geht es heute um die Wurst. "Wir machen hier mit dem gleichen Sortiment zu den gleichen Preisen wie im "Real" weiter", freut sich Holzmann, die zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Waltraud Knobloch am Eröffnungstag an diesem Donnerstag alle Hände voll zu tun hatte.

Schon um 8 Uhr standen die Kunden vor der Tür

"Als wir um 8 Uhr den Laden aufgeschlossen haben, standen die Leute schon vor der Tür, und bis gegen 10 Uhr durften wir schon mehr als 40 Kunden, davon meistens Stammkunden und bekannte Gesichter von früher, begrüßen", so die erste sehr erfolgreiche Zwischenbilanz.

"Schön, Sie wiederzusehen" oder "Prima, dass man wieder bei ihnen einkaufen kann" oder so ähnlich liefen dann auch die meisten Begrüßungen zwischen Kundschaft und dem Team vom "Landhof Standl" ab.

Man kennt sich, und viele sind echt froh, dass sie wieder wie gewohnt einkaufen können. So auch Karin Rosenkranz, die gern und oft beim "Standl" eingekauft hat und sich nun freut, dass sie dies jetzt wieder und zudem noch mehr oder weniger direkt vor der Haustür tun kann.

"Und das kleine Zusatz-Sortiment, das von der Fertig-Soße über Büchsen-Wurst zu Konserven, Teigwaren, Mehl, Reis bis hin zum Verdauungs-Schnaps reicht, macht das Gesamtangebot rund", so ihr erster Eindruck.

"Keine Konkurrenz im Ort"

Auch ein bekannter Bildechinger, der darum bat, seinen Namen nicht zu veröffentlichen, sprach sich dafür aus, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. "Und außerdem nimmt Frau Holzmann dem Team vom ›Adler‹ nichts weg, da im ›Standl‹ kein Fleisch verkauft wird", so seine Einschätzung zu der Frage, ob ein Ort wie Bildechingen zwei ähnlich gelagerte Sortimentsangebote verträgt.

Schaut man auf den Eröffnungstag so ist die Antwort auf diese Frage klar und alles andere wird sich zeigen. Die vielen Stammkunden vom "Landhof Standl" sind auf jeden Fall froh, bei Holzmann und ihrem Team wieder einkaufen zu können.