Neustart in Beihingen: Warum frischer Fisch für zwei Unternehmer weiter Zukunft hat

Im 100. Jahr ihres Bestehens gibt es bei der Beihinger Fischfarm einen Neubeginn. Die Alpirsbacher Fischzucht hat den Betrieb Braun unter ihrem Namen übernommen.
Fisch ist für Thomas Betz und Tobias Semke mehr als nur ein Geschäft. Es ist Leidenschaft. Das ist nicht nur beim Termin vor Ort spürbar, sondern auch in Kundengesprächen, wenn sich diese darauf einlassen. Genau genommen stand die Leidenschaft an erster Stelle, als die beiden im September 2022 als Quereinsteiger, aber begeisterte Angler, die zuvor in anderen Berufen tätig gewesen waren, die Alpirsbacher Fischzucht übernahmen.