Neustart in Beihingen: Warum frischer Fisch für zwei Unternehmer weiter Zukunft hat

Im 100. Jahr ihres Bestehens gibt es bei der Beihinger Fischfarm einen Neubeginn. Die Alpirsbacher Fischzucht hat den Betrieb Braun unter ihrem Namen übernommen.

Fisch ist für Thomas Betz und Tobias Semke mehr als nur ein Geschäft. Es ist Leidenschaft. Das ist nicht nur beim Termin vor Ort spürbar, sondern auch in Kundengesprächen, wenn sich diese darauf einlassen. Genau genommen stand die Leidenschaft an erster Stelle, als die beiden im September 2022 als Quereinsteiger, aber begeisterte Angler, die zuvor in anderen Berufen tätig gewesen waren, die Alpirsbacher Fischzucht übernahmen.

Tobias Senke (links) und Thomas Betz im Shop ihres Beihinger Betriebs. Foto: Katzmaier Mit der Übernahme der 1926 gegründeten Fischfarm Braun in Beihingen, die zuletzt von Philip Melvin betrieben wurde, expandierte das Unternehmen der beiden 34-Jährigen, die einerseits beste Freunde und darüber hinaus auch noch verschwägert sind.

Familien finden oft keinen Nachfolger

Beide Standorte erlebten in den vergangenen Jahren einen Wandel, der in der Branche nun öfter vorkomme: Familiär geführte Betriebe würden nicht fortgeführt, weil sich im eigenen Kreis kein Nachfolger finde. An den Möglichkeiten der Branche liege das nicht. Fisch sei mit Blick auf eine gesunde Ernährung sehr gefragt. Der Markt biete gute Chancen, der Erfolg liege allein bei ihnen, sagt Semke.

Damit die Ernährung wirklich gesund ist, muss natürlich auch der Fisch gesund aufgewachsen sein. Bei ihnen würden so in der Aufzucht keine Medikamente verwendet, unterstreicht Thomas Betz. Das sei aufgrund der guten Wasserqualität möglich. Sollte mal eine Behandlung notwendig werden, so erfolge diese mit Salzwasser.

Aufzucht bleibt in Alpirsbach

Die Aufzucht der Tiere – dazu gehören diverse Forellen, Saiblinge und auch der anspruchsvolle arktische Saibling – erfolgt auch künftig im Stammbetrieb in Reinerzau, einem Teilort von Alpirsbach. Die Tiere werden dann für den fangfrischen Verkauf lebend nach Beihingen gebracht und in einem Teil der dortigen zwölf Becken gehalten. Sie werden auch vor Ort verarbeitet, beispielsweise durch Heißräuchern.

Die Produkte sind in Beihingen direkt im Hofladen zu erwerben. Mit ein paar passenden externen Produkten wie Gewürzen und Wein, deren Anbieter man kenne und wisse, dass deren Philosophie zu der des eigenen Betriebs passe.

20 bis 30 Tonnen Fisch werden im Jahr produziert. Ein großer Teil davon geht direkt an private Endkunden. Doch auch die Gastronomie gehört zu den Abnehmern. Sie haben sich auch bewusst gegen die Belieferung von größeren Handelsketten entschieden. Das passe nicht zu ihnen und ihrem Produkt.

Ein Teil des Fischs geht auch auf Reisen

Dennoch tritt der Fisch manchmal weitere Wege an. Denn die beiden führen ergänzend einen Onlineshop, bei dem der Fisch gut gekühlt auf die Reise geht.

Das und die beiden Betriebe parallel zu führen, ist herausfordernd und zeitintensiv. Doch sie wollen es nicht missen. Die Arbeit mit der Natur ist für sie erfüllender als irgendwelche anderen Jobs mit geregelten Zeiten.