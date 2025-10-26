Neustart im Umweltressort: Henrike Müller soll Umweltsenatorin in Bremen werden

2 Kathrin Moosdorf legte ihr Amt Anfang Oktober nieder. (Archivfoto) Foto: Focke Strangmann/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Nach dem Rücktritt von Kathrin Moosdorf haben die Grünen wochenlang nach einer Nachfolgerin gesucht. Nun haben sie eine Entscheidung getroffen. Wer ist die Neue an der Spitze der Behörde?







Bremen - Henrike Müller (Grüne) soll Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft in Bremen werden. "Das Amt einer Senatorin ist eine große Ehre und eine ebenso große Herausforderung", sagte Müller bei ihrer Vorstellung. Der Landesvorstand der Grünen schlug die 49-Jährige einstimmig vor. Müller soll die Nachfolge von Kathrin Moosdorf (Grüne) antreten, die Anfang Oktober ihren Rücktritt erklärt hatte.